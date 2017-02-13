8-летняя певица из Мордовии покорила жюри конкурса "Ты супер!" во главе с Виктором Дробышем

Воспитанница Ширингушской школы-интерната, расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии, Арина Утемешева выступила на международном детском вокальном конкурсе "Ты супер!". Участие в нем принимают дети, оказавшиеся без попечения родителей.

8-летняя конкурсантка из Мордовии покорила авторитетное жюри, в состав которого входят известные исполнители (Елка, Маргарита Суханкина, Стас Пьеха), своей смелостью и завидным артистизмом. А глава судейской команды композитор и продюсер Виктор Дробыш настолько восхитился Ариной, что попросил у нее афтограф.

Конкурс "Ты супер!" проводится среди воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей из приемных и опекунских семей России и стран ближнего зарубежья, в частности, Грузии, Белоруссии, Азербайджана и т.д. Конкурсные выступления показываются на канале НТВ по субботам в 20:00.

Источник: izvmor.ru