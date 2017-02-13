Мэр Саранска пообещал "спартанские" условия для пьяниц в вытрезвителе

В Пролетарском районе Саранска в ближайшее время начнут реконструировать медвытрезвитель. Проект обновленного учреждения практически готов. Как заявил мэр Саранска Петр Тултаев, интерьер в помещениях вытрезвителя должен быть максимально скромным.

"Крыша над головой да кровать – этого человеку будет вполне достаточно для того, чтобы прийти в себя. Никаких евроремонтов мы делать не собираемся", - отметил Тултаев.

Пол в учреждении будет бетонным. По мнению чиновников, именно такое покрытие больше всего подходит для медвытрезвителя, дабы пьяницы, попавшие туда, сполна ощутили на себе мрачную атмосферу и сделали определенные выводы.

Источник: adm-saransk.ru