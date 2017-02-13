Петр Тултаев хочет, чтобы дворниками в Саранске работали местные жители

Мэр Саранска Петр Тултаев выразил настоятельное пожелание, чтобы приоритет при приеме на работу в городские коммунальные службы отдавался местным жителям, а не приезжим гостям. Стоит отметить, что речь не идет о дискриминации, ведь порой выходцы из Таджикистана и Узбекистана работают не хуже, а даже лучше местных жителей.

"Я очень хорошо отношусь к представителям этих народов, но в своем городе должны трудиться горожане, которых, к сожалению не хватает. Многие из них просто ленятся, а некоторые и стыдятся взять в руки метлу", - отметил Тултаев.

Как сообщалось ранее, в Пролетарском районе Саранска в ближайшее время начнут реконструировать медвытрезвитель. Проект обновленного учреждения практически готов.

Источник: adm-saransk.ru