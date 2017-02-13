В Лямбире едва не сгорела "Зебра"

В минувшую субботу в Лямбире загорелось кафе "Зебра". Сообщение о возгорании на улице Садовой поступило в районную ЕДДС в 15:53, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, помещение кафе было сильно задымлено, наблюдалось горение потолка. Тем не менее, спасатели оперативно потушили пожар, не дав ему уничтожить все здание.

В результате пожара повреждено потолочное перекрытие кафе на площади 3 кв.м. Информации о пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Как сообщалось ранее, на территории Мордовии за сутки загорелись три частные бани. Первый пожар произошел 11 февраля в с. Лямбирь на ул. Садовая 3А. Второе возгорание бани случилось в Лямбирском районе, с. Аксеново на ул. Советская, 54. Третья баня загорелась в Рузаевке на ул. Пушкина, 39.

Источник: 13.mchs.gov.ru