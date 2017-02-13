В Мордовии сотрудник МЧС спас людей от замерзания на трассе в сломавшемся автомобиле

Сотрудник МЧС Мордовии Александр Плюсков проявил настоящий героизм и спас людей, которые замерзали на трассе. Инцидент случился ночью 7 февраля на трассе Нижний Новгород – Пенза.

Как стало известно, автомобиль жительницы Пензы Натальи Чуриловой сломался в 28-градусный мороз, а вокруг при этом не было ни единого человека. Женщина набрала "101" по мобильному телефону и дозвонилась в пожарно-спасательную службу Лямбирского района.

Тем не менее отправлять служебный автомобиль с боевым расчетом на место происшествия не было никаких оснований, ведь, по сути, ДТП не произошло, пострадавших не было. Однако Александр Плюсков не бросил людей в беде и на собственной машине привез терпящих бедствие в пожарную часть. Там путников накормили и отпоили горячим чаем, а утром вызвали эвакуатор к их машиане.

Наталья Чурилова не осталась в долгу и написала письмо с благодарностью на имя начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова.

Источник: 13.mchs.gov.ru