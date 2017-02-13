В Мордовии женщина и ребенок получили травмы, улетев в кювет на "КИА"

На трассе Саранск – Рузаевка произошло ДТП с двумя пострадавшими. Автоледи на "КИА" не справилась с управлением и опрокинулась в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД по Мордовии.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась не только женщине, но и ее маленькому пассажиру, 2008 г.р. С травмами они были доставлены в больницу. Позже на женщину составлен протокол за отсутствие полиса ОСАГО.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта". Инцидент случился 12 февраля на 427-м километре ФАД М-5 "УРАЛ".

За рулем машины находилась автоледи. Она не справилась с управлением и съехала в кювет, где остановилась в сугробе.

Источник: gibdd.ru/r/13