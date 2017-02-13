Житель Ковылкинского района выращивал дома коноплю

Житель Ковылкинского района организовал у себя дома незаконное производство конопли. 42-летний ранее судимый мужчина установил дома шкаф, в котором создал все условия для выращивания наркотика.

Как поведали в МВД по РМ, при обыске в гараже задержанного полицейские нашли более 50 грамм зелья. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала двух подозрительных уроженцев Саранска. При личном досмотре молодых людей 27 и 26 лет правоохранители выявили растительное вещество "гашиш" общей массой свыше 36 гр. Молодые люди сознались, что привезли дурман из Москвы.

Источник: 13.мвд.рф