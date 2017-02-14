Саранские дворники и сантехники получат новую спецодежду

В Саранске работников муниципальных предприятий и управляющих компаний переоденут в спецодежду.

С такой инициативой на очередном совещании в администрации Саранска выступил градоначальник Петр Тултаев.

Сообщается, что в ближайшее время будут разработаны проекты моделей новейших нарядов. Шить костюмы для дворников и сантехников станут компании, выигравшие аукцион. Из муниципального бюджета наличные средства на смену гардероба работников управляющих фирм не учтены. Все без исключения расходы покроют из их казны.

Источник: izvmor.ru