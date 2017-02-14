В Мордовии сотрудники Россельхознадзора отправили собаку на курорт в Карловы Вары

Жительница Мордовии обратилась в Управление Россельхознадзора, желающая вывезти собаку породы Бишон-Фризе в Чехию на курорт Карловы Вары.

Как стало известно, перед выездом за границу животное провело тридцать суток в карантине, оно исследовалась на микроспорию, были проведены иммунизации против бешенства, чумы, гепатита, энтерита, аденовироза, лептоспироза и вдобавок профилактическая дегельминтизация.

Уже после завершения карантина на собаку было оформлено ветеринарное свидетельство, также оформлен документ европейского стандарта.

Источник: izvmor.ru