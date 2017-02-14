В Мордовии выбирали лучший военкомат

В Мордовии подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

Смотр-конкурс проводился по 3 группам: среди районных военкоматов, органов местного самоуправления и учреждений независимо от форм собственности.

Из числа военкоматов лучшим признан военный комиссариат Чамзинского и Дубенского районов, второе место занял военкомат Ардатовского и Атяшевского районов, тройку лидеров замкнул - военкомат Рузаевского района.

Из числа органов местного самоуправления места распределились следующим образом. Первое место присуждено администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского района, второе - администрации Жаренского сельского поселения Ардатовского района, третье - администрации Сузгарьевского сельского поселения Рузаевского района.

Источник: izvmor.ru