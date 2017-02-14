В села Саранска активно прокладывают водопровод

В мэрии Саранска рассказали о продвижении работ по прокладке водопровода в близлежащие села.

Почувствовать комфортные городские условия смогли жители 4 из 14 улиц п. Николаевка. Тут проложено свыше 2 километров водопровода.

В Горяйновке работы близятся к завершению. До финиша осталось положить меньше чем 300 метров труб. В Пушкино планируют положить 4 000 метров труб. Работы находятся в интенсивной фазе, а вот в Монастырском и Зыково только лишь начались. Здесь пока что пробурили скважину. Возможно, вода в жилища к селянам придет не скоро.

Мэр Саранска Петр Тултаев в ближайшие дни пообещал лично осмотреть все объекты.

Источник: izvmor.ru