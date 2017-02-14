Жителя Саранска "развели" на 23 тысячи рублей

В МВД Мордовии обратился 26-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что в интернете обнаружил веб-сайт по реализации фирменных электроинструментов, где и заказал циркулярную электропилу. Пострадавший перечислил на счет онлайн-магазина стопроцентную предоплату в размере 23 тыс. рублей. В установленный срок товар не пришел.

Согласно предварительным сведениям, страница являлась сайтом-двойником, где преступники предлагали потенциальным покупателям купить продукцию от имени официального изготовителя.

По данному факту проводится проверка, розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия