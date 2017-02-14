Недобросовестным жителям Саранска предложили отработать долги в качестве дворников

Около 25 млн рублей задолжали коммунальщикам недобросовестные жители Саранска.

Жители Саранска задолжали коммунальщикам почти 25 миллионов рублей.

Больше всего неплательщиков проживают на Химмаше. К ним применяются разнообразные наказания, вплоть до отключения электричества и даже выселения. Однако имеется и выгодная альтернатива, которой жители города пользуются неохотно. В мэрии Саранска предлагают должникам отработать задолженность, примерив на себя роль дворника либо сантехника.

"Как оказалось, должники предпочитают работе вечный праздник и безделье. Большая часть из них люди, ведущие аморальный образ жизни: пьяницы и дебоширы. К ним мы продолжим применять самые строгие меры", - рассказал градоначальник Саранска Петр Тултаев.

Источник: izvmor.ru