В Волгограде осудили военного из Мордовии, который участвовал в групповом изнасиловании

В Волгограде вынесли приговор выходцу из Мордовии, который обвинялся в изнасиловании. Преступление было совершено более 10 лет назад, однако от наказания преступник не ушел.

Как сообщают СМИ, в 2006 году призывник из Мордовии, которому тогда было 20 лет, и 3 его сослуживца ушли в "самоволку" из волгоградской воинской части №34605. Приняв изрядную дозу спиртного, на проспекте Жукова они напали на молодую женщину. Угрожая ее жизни, они жестоко изнасиловали несчастную, а также отобрали у нее смартфон и деньги, после чего скрылись с места происшествия.

После этого преступления выходец из Мордовии подался в бега и целых 10 лет проживал в Москве, перебиваясь случайными заработками. По решению суда он проведет 5,5 лет в колонии строгого режима.

Источник: V1.ru