Саранская епархия выиграла у Симбирской в товарищеском футбольном матче

В Ульяновске прошел товарищеский футбольный матч между сборными командами Саранской и Симбирской епархий. Встреча завершилась в пользу представителей Мордовии – 6:3.

"В первую очередь, матч был проведен для популяризации спорта среди молодежи и для того, чтобы показать верующим подросткам: они не одиноки в своих убеждениях, у них много единомышленников, в том числе молодых спортивных активистов с активной жизненной позицией", - поведал диакон Свято-Феодоровского собора Саранска Иоанн Красноперов, который сам принял участие в игре.

Кроме того, команды обсудили между собой дальнейшие совместные турниры, которые должны пройти в рамках Православной футбольной лиги. Был запланирован и следующий матч – он должен пройти после окончания Великого поста.

Источник: izvmor.ru