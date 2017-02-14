Жители Мордовии будут отдыхать целых 4 дня в честь Дня защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества у жителей Мордовии, как и у остальных россиян, будет сразу 4 выходных дня - с четверга (23 февраля) по воскресенье (26). Такой календарь утвердил Минтруд РФ.

Напомним, что в 2017 году праздничные дни часто приходятся на "обычные" выходные: субботу или воскресенье. По закону в таком случае дополнительные выходные переносятся на другие дни, иногда даже на несколько недель или месяцев вперед. В данном случае на пятницу, 24 февраля, перенесли воскресный выходной от 1 января 2017 года.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска 25 февраля в честь праздника Масленицы пройдет народное гуляние "Вспомним привычки милой старины - как на Масленице красной пеклись русские блины".