В многоэтажке по улице Семашко в Саранске едва не взорвался газ

В многоэтажном доме в Саранске едва не прогремел взрыв. Причиной стала утечка газа. К счастью, спасатели сработали оперативно и предотвратили катастрофу.

В пресс-службе МЧС по Мордовии сообщили, что тревожный звонок поступил с улицы Семашко от местной жительницы. Женщина сообщала, что в ее квартире на кухне началось горение за газовой плитой. Самостоятельно потушить огонь ни звонившей, ни ее мужу не удалось.

Когда спасатели прибыли на место вызова, происходило горение газа, существовала угроза взрыва. Сотрудники МЧС оперативно перекрыли доступ газа в дом, а затем потушили огонь, предварительно выведя жильцов дома на улицу.

В результате происшествия пострадало газовое оборудование, а также мебель на общей площади примерно 2 кв.м. Самое главное - обошлось без человеческих жертв.

Источник: 13.mchs.gov.ru