В "Техноколледже" Мордовии состоялся первый выпуск

Выпускники Школы IT-разработчиков Мордовии "Техноколледж" получили заслуженные дипломы. Молодые гении приняли участие в марафоне программирования Хакатон. Они разрабатывали приложения и веб-сервисы, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщили в МГУ имени Огарева, преподавателями в Школе IT-разработчиков являются ведущие специалисты IT-компаний Саранска. Под их руководством слушатели осваивают профессии мобильных и веб-разработчиков.

На первом курсе "Техноколледжа" обучение длилось 1,5 года. За три семестра студенты освоили 10 практических курсов. Финальный Хакатон показал, как юноши и девушки овладели технологиями мобильной и веб-разработки.

Источник: izvmor.ru