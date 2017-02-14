Дмитрий Черышев пошел на уступки "Мордовии" при разрыве контракта

Бывший главный тренер саранской "Мордовии" Дмитрий Черышев пошел на компромисс с руководством клуба при разрыве контракта. Об этом сообщил директор "Мордовии" Алексей Порфененко.

"Дмитрий Черышев подписал все документы 7 февраля. Мы пришли к компромиссу в вопросе размера компенсаций за разрыв контракта. Черышев согласился пойти на небольшие уступки. Он больше у нас не работает и претензий к нам не имеет", – приводит слова Порфененко "Чемпионат".

Напомним, что и.о. главного тренера "Мордовии" был назначен Марат Мустафин, который занимал аналогичную должность в конце сезона-2015/16. Тогда специалисту не удалось спасти саранскую команду от вылета из РФПЛ. Теперь же перед Мустафиным поставлена цель сохранить для "Мордовии" место в ФНЛ. На данный момент команда находится в зоне вылета, отставая от спасительного места на 5 очков.

Источник: Чемпионат