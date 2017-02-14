Рецидивист из Мордовии обменял обрез на спиртное, за что может поплатиться свободой

Житель Тургенево подозревается в незаконном хранении оружия. Как сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии, 42-летний мужчина, который ранее уже отбывал тюремный срок, своими руками смастерил обрез из мелкокалиберной винтовки "ТОЗ-8М", калибра 5,6 мм. Оружие он нашел в доме покойного отца, после чего хранил обрез в заброшенном здании котельной.

Через некоторое время рецидивист принял решение поменять оружие на спиртное. Обмен он совершил со своим приятелем, который и принес обрез в полицию. В отношении создателя оружия возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщалось ранее в январе, полиция Мордовии задержала ранее судимого жителя Большеигнатовского района, подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Источник: 13.мвд.рф