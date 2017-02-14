Рецидивист из Тольятти угрожал зарезать родственников в Мордовии из-за денег

Жителя Тольятти, который ранее был судим за грабеж, поймали в Мордовии. Как оказалось, еще осенью 2016 года он приехал погостить к матери, которая проживает в селе Чукалы Ардатовского района. Однако для всех родственников 33-летнего рецидивиста этот приезд оказался не слишком радостным.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, гость нигде не работал и постоянно требовал у родственников деньги на выпивку. Когда у матери закончились средства, он пришел в дом к родственникам-односельчанам. Инцидент случился 6 февраля.

Дома в это время находился пожилой мужчина. Бывший зэк повалил пенсионера на пол и, угрожая холодным оружием, принялся избивать, требуя денег. Однако потерпевший не знал, где его супруга хранит семейный бюджет. Неизвестно, чем бы закончилось избиение, но тут домой вернулась жена. Она отдала родственнику 1500 рублей, которые он за несколько дней пропил.

Примечательно, что пожилые супруги не стали обращаться в полицию. Тем не менее через неделю о происшествии узнал участковый.

Сейчас нападавший задержан, он дает признательные показания. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: 13.мвд.рф