Саранску не хватает трактористов

В администрации Саранска принято решение о том, что все работники автобазы обязаны пройти переподготовку. В частности, водителям легковых автомобилей придется пересесть на тракторы и прочую спецтехнику.

Такие меры необходимы в связи с нехваткой надежных механизаторов на муниципальных предприятиях города, подчеркнул мэр Петр Тултаев, напоминая о предстоящем чемпионате мира по футболу.

"Летом 2018 года нам предстоит работать круглосуточно, в несколько смен. Люди нужны проверенные, а в сотрудниках нашей автобазы я уверен", - отметил Тултаев.

Кроме того, планируется заключить контракт на подготовку механизаторов с одним из местных колледжей. Власти города уверяют, что работы хватит на всех – было бы желание.

Источник: izvmor.ru