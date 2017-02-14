Из-за жителя Мордовии в ДТП в Астрахани пострадали 8 человек

В Трусовском районе Астрахани произошло массовое ДТП, виновником которого стал житель Мордовии. Как сообщают местные СМИ, аварию спровоцировал грузовик, которым управлял 48-летний выходец из региона-13. Он не справился с управлением и протаранил маршрутку.

В результате инцидента пострадали как минимум 8 человек, среди которых есть несовершеннолетние — 17-летняя девушка и 16-летний юноша. Они получили черепно-мозговые травмы и ушибы. Также в больнице оказались еще 3 девушки и 2 парня. Кроме них, разрыв связок ноги получила 58-летняя пассажирка.

В настоящее время уточняются другие обстоятельства аварии. По данному факту проводится проверка.

Источник: Astrakhan