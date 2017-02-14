Стало известно, кто может стать новым прокурором Мордовии

Новым прокурором Мордовии может стать Александр Филимонов, который недавно покинул должность главного прокурора Курской области. Об этом сообщают местные СМИ. По имеющимся данным, Филимонов уже отправился в регион-13.

Александр Филимонов родился в 1970 году в городе Старый Оскол Белгородской области. В 1996 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, в том же году начал службу в прокуратуре Белгородской области старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел.

В разное время работал помощником прокурора Старого Оскола, начальником отделов по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Белгородской прокуратуры. С сентября 2006 г. занимал должность заместителя прокурора Белгородской области. С ноября 2009 года был прокурором Курской области.

Источник: izvmor.ru