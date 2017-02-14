Мордовские велогонщики взяли 2 медали на первом этапе Кубка России по велоспорту-ВМХ

В Саранске прошел первый этап Кубка России по велоспорту-ВМХ. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Мордовии, Москвы, Московской области, Удмуртии, Омской области и других регионов страны.

Участие в торжественной церемонии открытия принял президент Федерации РМ по велоспорту-ВМХ Максим Автаев. Он поздравил спортсменов со стартом сезона и выразил уверенность, что завершающий этап Кубка России также пройдет в регионе-13.

Победители I этапа были определены по сумме двух дней соревновательной программы. В активе мордовских гонщиков две медали: серебро на счету Светланы Адмакиной, бронза у Александры Терешкиной. Также отметим, что воспитанник мордовской школы Павел Малышенков, ныне представляющий Москву, завоевал золото у мужчин.

Источник: mordovia-sport.ru