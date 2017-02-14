24-летний житель Мордовии, повторно попавшийся на вождении в нетрезвом виде, отработает 300 часов

В Мордовии вынесли приговор 24-летнему Виктору Терентьеву. Парень получил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

Как сообщили в прокуратуре РМ, молодой человек ранее был лишен прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Однако лихого автолюбителя это не остановило – он вновь сел за руль, предварительно "приняв на грудь". При задержании сотрудниками ГИБДД на трассе Ардатов – Атяшево Терентьев наотрез отказался пройти медицинское освидетельствование.

Как сообщалось ранее, руководитель Госавтоинспекции Мордовии Сергей Гагарин всерьез обеспокоен проблемой пьяных водителей на дорогах региона.

Источник: prokrm.ru