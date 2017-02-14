В Саранске прошел мастер-класс по фехтованию в рамках подготовки к Сретенскому балу

В рамках подготовки к Сретенскому балу, который пройдет в Саранске 19 февраля, школьников и студентов научили фехтованию. Мастер-класс прошел 13 февраля, а тренером выступил преподаватель кафедры театрального искусства Института национальной культуры МГУ имени Н.П. Огарева Николай Большаков.

Занятие длилось в течение часа. За это время Большаков учил молодежь тем навыкам, которые обычно осваивают на протяжении двух семестров. Мастер показал, как стоять в фехтовальной стойке, как грамотно и красиво двигаться вперед и назад, как парировать удары и колоть. Сперва участники мастер-класса учились двигаться без шпаг, а уж затем получили в руки оружие и показали себя во всей красе.

Напомним, что в рамках Сретенского бала юноши и девушки будут исполнять такие необычные для современности танцы, как кадриль, падеграс или полонез.

Источник: izvmor.ru