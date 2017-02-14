В Мордовии за два дня 11 водителей сели за руль в нетрезвом виде

Правоохранители Мордовии, в течение двух дней ловившие пьяных водителей на дорогах республики, вычислили 11 нарушителей. Трое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, однако остальные признались, что нарушили ПДД, сообщили в ГИБДД по РМ.

Впрочем, все нарушители в один голос заявляли, что имели веские причины для такого поступка, как вождение в нетрезвом виде. Так, один молодой человек, распивавший алкоголь с другом, сказал, что он выпил всего 0,5 литра пива и решил помочь собутыльнику добраться домой. Однако благородный порыв не был оценен сотрудниками ДПС, которые составили на нарушителя административный протокол.

Источник: gibdd.ru/r/13