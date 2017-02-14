В Саранске 15 февраля будут тщательно проверять общественный транспорт и такси

В среду, 15 февраля, на территории Саранска сотрудники ГИБДД проведут операцию "Перевозчик". Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Особое внимание правоохранители уделят работе водителей общественного транспорта и такси. Кроме того, дорожная полиция займется и поисками нелегальных перевозчиков.

За минувший месяц в Саранске зарегистрировано 7 ДТП с участием пассажирского транспорта и такси, в которых 5 человек получили травмы, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, правоохранители Мордовии, в течение двух дней ловившие пьяных водителей на дорогах республики, вычислили 11 нарушителей.

Источник: gibdd.ru/r/13