Мордовию на конкурсе "Краса Вселенной" представит 25-летний промоутер Светлана Петрова

Представительница Мордовии Светлана Петрова попытает счастья в конкурсе "Краса Вселенной". 25-летняя конкурсантка работает промоутером в сфере продаж, но имеет опыт обучения в модельной школе. Светлана увлекается йогой и написанием стихов.

14 февраля стартовал первый четвертьфинал конкурса, в котором Петрова как раз принимает участие. Увидеть всех участниц конкурса, а также проследить за ходом голосования можно на официальном сайте проекта.

"Краса Вселенной" — это новый ежегодный социально-значимый конкурс красоты мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки. Основная цель конкурса - превращение в самый социально-значимый проект в мире среди тех, которые направлены на развитие личности, становление семейных ценностей и здорового образа жизни.