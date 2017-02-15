"Двенадцатая" спровоцировала тройное ДТП в Ковылкинском районе

В Ковылкинском районе произошло тройное ДТП, виновником которого стал водитель отечественного ВАЗа. Инцидент случился на автодороге Рузаевка – Ковылкино – Торбеево.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, 44-летний водитель "ВАЗ-2112" врезался в "Ладу Гранта", а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено Логан". В результате инцидента пострадала пассажирка "Гранты". 64-летнюю женщину доставили в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой. Сам виновник аварии не пострадал.

Водители трезвы.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Трусовском районе Астрахани произошло массовое ДТП, виновником которого стал житель Мордовии. Аварию спровоцировал грузовик, которым управлял 48-летний выходец из региона-13.

Источник: gibdd.ru/r/13