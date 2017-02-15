Гостьи из Москвы и Чувашии пытались пронести в колонию Мордовии деньги и сим-карты

В мордовской колонии № 7 пресечены очередные попытки передачи запрещенных предметов. На этот раз проштрафились гостьи из Москвы и Чувашии.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Мордовии, обе женщины прибыли на длительные свидания к осужденным. При личном досмотре у одной из них изъяли 4 купюры по 500 рублей, мобильный телефон и сим-карту, зашитые в подкладку куртки. Вторая пыталась пронести в колонию 2 флешки и симку, спрятанные хитрым способом в сумочке.

На нарушительниц режима составлены протоколы об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, оперативники колонии № 11 ФСИН Мордовии задержали на территории учреждения жителя поселка Явас. При досмотре у задержанного были найдены и изъяты 7 сотовых телефонов и 2 пластиковые бутылки объемом по 0,5 л со спиртосодержащей жидкостью.

Источник: 13.fsin.su