Под Саранском "четырнадцатая" переломала кости пешеходу

В пригороде Саранска, поселке Луховка, отечественная "четырнадцатая" сбила пешехода. По имеющимся данным, автомобилист двигался задним ходом и не заметил идущего мужчину.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП пешеход получил несколько переломов и был госпитализирован. Водитель ВАЗа трезв.

Все обстоятельства ЧП уточняются.

Более недели назад сообщалось о похожем ДТП в Луховке. Тогда водитель "ВАЗ-2115" совершил наезд на 30-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходу понадобилась помощь медиков.

Источник: gibdd.ru/r/13