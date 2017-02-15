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Спортсмен из Мордовии Виталий Верендякин взял серебро на Кубке России по бегу на 100 км

Спортсмен из Мордовии Виталий Верендякин взял серебро на Кубке России по бегу на 100 км

Спортсмен из Мордовии Виталий Верендякин принял участие в Кубке России по бегу на 100 км. Соревнования прошли на велотреке в Крылатском. По итогам забега Верендякин занял второе место. Его время - 7 часов 43 минуты 40 секунд.

"Забег состоялся в ночь с 3 на 4 февраля, старт был дан в 22:00. Самым трудным отрезком считается с 60 по 80 км, когда заканчивается запас гликогена в мышцах, печени, и организм переключается на "жиры". Этот период нужно постараться перетерпеть.

По ходу дистанции питался в основном изотониками (специальное спортивное питание – ред.), минеральной водой "Ессентуки", во второй половине дистанции - колой, так как в ней много быстроусваиваемых углеводов.

Для участия в таком сверхмарафоне, помимо выносливости, необходима еще и психологическая подготовка, умение заставить себя бежать в трудные минуты, когда появляется желание сбавить или сойти", - рассказал Верендякин.


Источник: izvmor.ru