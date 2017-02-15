Спортсмен из Мордовии Виталий Верендякин взял серебро на Кубке России по бегу на 100 км

Спортсмен из Мордовии Виталий Верендякин принял участие в Кубке России по бегу на 100 км. Соревнования прошли на велотреке в Крылатском. По итогам забега Верендякин занял второе место. Его время - 7 часов 43 минуты 40 секунд.

"Забег состоялся в ночь с 3 на 4 февраля, старт был дан в 22:00. Самым трудным отрезком считается с 60 по 80 км, когда заканчивается запас гликогена в мышцах, печени, и организм переключается на "жиры". Этот период нужно постараться перетерпеть.

По ходу дистанции питался в основном изотониками (специальное спортивное питание – ред.), минеральной водой "Ессентуки", во второй половине дистанции - колой, так как в ней много быстроусваиваемых углеводов.

Для участия в таком сверхмарафоне, помимо выносливости, необходима еще и психологическая подготовка, умение заставить себя бежать в трудные минуты, когда появляется желание сбавить или сойти", - рассказал Верендякин.

Источник: izvmor.ru