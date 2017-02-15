Следком Мордовии ищет свидетелей нападения стаи собак на 13-летнюю школьницу в Саранске

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту нападения стаи бродячих собак на 13-летнюю школьницу. Инцидент произошел 29 января в парке Ленинского района столицы Мордовии.

Напомним, что девочку от животных отбил случайный прохожий, оказавшийся рядом. Мужчина отогнал псов и довел напуганную девочку до дома. Тем не менее помощь врачей ей все же понадобилась – собаки успели покусать пострадавшую за ногу.

В Следкоме просят жителей Мордовии, которые стали свидетелями этого инцидента, либо сами пострадали от бродячих собак, прийти в следственный отдел по адресу: Саранск, ул.Лихачева, 35 А, либо позвонить по номерам: 55-07-64, 55-15-66, 55-16-80.

Источник: mordovia.sledcom.ru