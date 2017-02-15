В МГУ им. Ломоносова организуют онлайн-урок для Мордовии

Всероссийский школьный экологический урок состоится в МГУ им. М. Ломоносова 18 февраля. В этот день ректор московского вуза Виктор Садовничий и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской проведут прямую интернет-трансляцию с регионами России (Бурятия, Крым, Мордовия). В мероприятии также примет участие декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников.

В ходе онлайн-трансляции ее участники напишут экологический диктант, сообщает пресс-служба университета.

Как сообщалось ранее, в МГУ им. Огарева в Саранске в скором времени начнут готовить магистров по специальности "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Обучение будет проходить в Рузаевском институте машиностроения, который является филиалом МГУ.

Источник: izvmor.ru