Мемориальную доску памяти погибшего в Дагестане полицейского Ю. Святкина откроют в Саранске

Сегодня, 15 февраля, в Саранске состоится торжественное открытие Мемориальной доски в память о погибшем полицейском Юрие Святкине. Страж порядка стал жертвой теракта, произошедшего ровно год назад.

Напомним, Святкин погиб 15 февраля 2016 года во время взрыва на посту ГИБДД, расположенном возле поселка Джемикент в Республике Дагестан. Святкин и его коллега из Дагестана Давид Фаттахов остановили подозрительный автомобиль для проверки. Вскоре прогремел взрыв, оба полицейских погибли. Еще 6 сотрудников МВД региона-13 получили ранения.

У капитана полиции Святкина остались двое маленьких детей.

Напомним, в ноябре 2016 года Мемориальная доска памяти Святкина появилась и в Дагестане.