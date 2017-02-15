Жительница Мордовии нашла на улице фальшивые 5000 рублей и попыталась заплатить ими за ЖКХ

В Мордовии выявлена очередная фальшивая купюра. В полицию обратились работники одного из банков и сообщили, что при пересчете денежной выручки они нашли подделку – банкноту номиналом 5000 рублей серии ав № 4774728, образца 1997 года (модификации 2004 года).

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, данной купюрой жительница Чамзинского района попыталась расплатиться за услуги ЖКХ. Когда ее стали допрашивать, выяснилось, что женщина нашла купюру на улице, некоторое время хранила дома, а потом решила потратить.

Ранее сообщалось, что очередная поддельная купюра была обнаружена в Саранске. Служащие одного из банков обратились в ОВД и рассказали, что заподозрили в одной из банкнот, поступивших в учреждение, подделку.

Источник: 13.мвд.рф