На улице Войнова в Саранске загорелся Hyundai Solaris

Во вторник, 14 февраля, в Саранске на Светотехстрое произошло возгорание автомобиля. Инцидент случился на улице Войнова около дома №25.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, пожарные, прибывшие на место происшествия, столкнулись с тем, что из-под капота серебристого Hyundai Solaris вырывалось пламя. Тем не менее спасатели оперативно потушили иномарку, спасши ее от полного уничтожения.

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля. Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

Как сообщалось ранее, в саранском микрорайоне Светотехстрой задержаны два наркомана. При личном досмотре у местных жителей были найдены наркотические вещества растительного происхождения.

Источник: 13.mchs.gov.ru