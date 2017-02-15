УФАС Мордовии проверяет торговые сети региона

В Мордовии будет осуществлена проверка торговых сетей на предмет выполнения ими изменений в законодательстве о торговле. Соответствующие меры приняты по поручению Правительства России.

Как сообщает пресс-служба УФАС Мордовии, с 2017 года предусмотрено снижение размера премии, которую поставщики платят торговым сетям за закупку и продвижение, уточнены сроки оплаты поставленных товаров, запрещено выставление необоснованных штрафов, установление обязательных скидок, включение в договоры дополнительных необоснованных услуг.

Проверки затронут все районы региона-13.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершилась операция "Быт". В ходе мероприятия участковые проверяли лиц, склонных к семейным дебошам.

Источник: mordovia.fas.gov.ru