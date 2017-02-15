Мордовские борцы - в числе лучших в мире по версии Объединенного мира борьбы

Спортсмены из Мордовии удерживают высокие позиции в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) среди борцов греко-римского стиля. Недавно организация обновила свою табель о рангах.

В весовой категории до 57 кг Жамболат Локьяев занимает 13-е место, Сергей Емелин находится на 17-й позиции. В весе до 66 кг Артем Сурков расположился на 8-й позиции, Алексей Киянкин – на 11-й. В весе до 85 кг Евгений Салеев – 9-й, Алексей Мишин – 15-й.

Как сообщалось ранее, борец из Мордовии Алексей Воронов завоевал бронзовую медаль чемпионата России по греко-римской борьбе среди глухих, который прошел во Владимире. Тренер спортсмена Николай Слесарев поведал, что его подопечный выступал в весовой категории до 66 кг и на пути к награде провел 4 схватки.