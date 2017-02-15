В Мордовии мужчина, ранее судимый за ДТП, работал водителем школьного автобуса

В Редкодубской средней школе водителем автобуса, который развозит детей, работал бывший заключенный. Как стало известно, директор школы наняла на работу мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими.

Судимость водитель получил еще в 1979 году. Тогда он отбыл условное наказание, и история канула в лету. Однако принять в школу его могли только с разрешения комиссии по делам о несовершеннолетних. Такого разрешения мужчина не получал. Более того, при трудоустройстве в 2014 году администрация школы не потребовала с него справку о наличии или отсутствии судимости, сообщили в прокуратуре Ардатовского района

Прокуратура потребовала устранить допущенные нарушения. Директор школы объяснила свой проступок тем, что не знала закона. Неизвестно, сойдет ли ей это с рук, однако водитель, скорее всего, будет уволен.

Источник: prokrm.ru