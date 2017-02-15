Глава Рузаевского района провел встречу с ветеранами войны и труда

Глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын встретился с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Главной целью встречи было определение вопросов, которые больше всего волнуют ветеранов.

Приглашенные задали главе района немало вопросов, связанных с финансированием, благоустройством, также были обозначены транспортные проблемы. В частности, глава профсоюзной организации Рузаевской межрайонной больницы Екатерина Гришина интересовалась, как ветеранам можно повысить компьютерную грамотность.

Председатель ветеранской организации локомотивного депо подарил Кормилицыну книгу о предприятии и высказал пожелание перенести стелу от старого здания депо в центр города и включить ее в архитектурный ансамбль на Привокзальной площади.

Источник: izvmor.ru