В Ковылкинском районе пруд "вернулся" в собственность граждан

Суд признал недействительным договор аренды земли, который заключили администрация Ковылкинского района и местный фермер. На территории участка находился пруд на ручье Безымянный, который связан с реками Мокша, Ока, Волга и Каспийским морем.

Спорные участки были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Кроме того, пруд фактически поделили на 2 части, что также является нарушением.

Администрация Ковылкинского района пыталась обжаловать решение суда первой инстанции о признании договора недействительным. Однако апелляционный суд не удовлетворил запрос истца.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии провела проверку соблюдения законодательства, направленного на бесплатное осуществление гражданами любительского рыболовства на водных объектах общего пользования.

Источник: izvmor.ru