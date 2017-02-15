В Мордовии 11 человек разграбили завод на 17 млн рублей

В Мордовии рассматривается уголовное дело в отношении сразу 11 мужчин, которые обвиняются в присвоении более 17 млн рублей. Группа была задержана еще в августе 2015 года, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

В состав организованной группы входили: руководитель предприятия, отвечающий за защиту ресурсов, материально-ответственные лица, водители, охранники акционерного общества. С территории завода преступники вывозили металлопрокат, который весьма успешно продавали в соседние регионы. Деньги злоумышленники делили поровну.

В общей сложности предприятию был нанесен ущерб в сумме 17 млн рублей.

В настоящее время четыре фигуранта дела арестованы, еще пятеро заключили досудебное соглашение.

Источник: 13.мвд.рф