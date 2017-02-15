Массовое ДТП произошло на улице Победы в Саранске

Массовое ДТП произошло накануне улице Победы в Саранске. По неустановленной пока что причине там столкнулись 4 автомобиля: "Лада Калина", вазовская "четырнадцатая", а также 2 иномарки - Hyundai Solaris и, предположительно, Honda.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем отчетливо видно, что все автомобили получили механические повреждения.

Все обстоятельства ДДТП выясняются. Информации о том, пострадали ли в столкновении люди, нет.

Как сообщалось ранее, в Трусовском районе Астрахани произошло массовое ДТП, виновником которого стал житель Мордовии. Аварию спровоцировал грузовик, которым управлял 48-летний выходец из региона-13. Он не справился с управлением и протаранил маршрутку.