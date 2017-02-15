Лыжница из Мордовии взяла бронзу на юношеском Олимпийском фестивале на дистанции 7,5 км

В турецком городе Эрзурум проходит 13-й Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Лыжница из Мордовии Александра Трофимова отметилась в первый же день соревнований, завоевав бронзу на дистанции в 5 км классическим стилем.

Победительницей в этой дисциплине стала словенская лыжница Анна Манделич с результатом в 13 минут 49 секунд. Второе место завоевала еще одна россиянка Елена Кучева, отставшая от Манделич на 15.6 секунды. Трофимова, в свою очередь, проиграла победительнице 28 секунд.

На дистанции 7,5 км классическим стилем победила россиянка Кристина Кускова, показавшая время 19:13.3. Вслед за ней финишировали Кучева (+10.2) и финка Жозефина Бук (+21.3).