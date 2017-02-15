В Мордовии Роспотребнадзор полностью закрыл 7 школ на карантин

В Мордовии продолжается эпидемия гриппа.

На данный момент в Мордовии целиком на карантин по гриппу закрыты 7 школ - по одной школе в Большеигнатовском, Ромодановском, Темниковском, Чамзинском районах, 2 - в Рузаевке.

Кроме того, внеплановые каникулы с 13 февраля начались в саранской средней школе №8. Они продлятся по 19 февраля включительно.

Частично учебно-воспитательный процесс временно остановлен в 40 школах республики (закрыты 157 классов). В том числе в Саранске отчасти закрыты 34 школы (135 классов).

Закрытие связано с увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения. Доктора Мордовии отмечают, что тяжелых случаев заболеваний нет, грипп и ОРВИ проходят в легкой и средней форме.

Источник: izvmor.ru