В Мордовии Роспотребнадзор полностью закрыл 7 школ на карантин

В Мордовии продолжается эпидемия гриппа.
На данный момент в Мордовии целиком на карантин по гриппу закрыты 7 школ - по одной школе в Большеигнатовском, Ромодановском, Темниковском, Чамзинском районах, 2 - в Рузаевке.
Кроме того, внеплановые каникулы с 13 февраля начались в саранской средней школе №8. Они продлятся по 19 февраля включительно.
Частично учебно-воспитательный процесс временно остановлен в 40 школах республики (закрыты 157 классов). В том числе в Саранске отчасти закрыты 34 школы (135 классов).
Закрытие связано с увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения. Доктора Мордовии отмечают, что тяжелых случаев заболеваний нет, грипп и ОРВИ проходят в легкой и средней форме.
Источник: izvmor.ru