В четверг, 16 февраля, в Саранске пройдет операция "Перекресток".

В Саранске дорожные полицейские 16 февраля проведут операцию «Перекресток». Как сообщили в ГИБДД Мордовии, дорожные полицейские будут нести службу на самых многолюдных перекрестках в абсолютно всех районах Саранска. Особый интерес они сконцентрируют на перекрестках с круговым движением, где происходит больше всего аварий.

Отметим, что сегодня, 15 февраля, в Саранске стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик", нацеленное на активизацию работы по профилактике правонарушений со стороны шоферов автобусов, а также выявлению незаконных перевозчиков.

Источник: izvmor.ru