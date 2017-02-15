Спортсмены из Мордовии завоевали две золотые медали на первенстве России

Мордовские тяжелоатлеты завоевали два "золота" на первенстве России в Зеленодольске.

Сообщается, что победу среди девушек одержала жительница Теньгушевского района Евгения Гусева. Выступая в весовой категории до 63 килограмм, она набрала в сумме двоеборья 183 килограмма, при этом выполнив норматив мастера спорта.

Отметим, что Гусева вдобавок взяла малые золотые награды в рывке (83 килограмм) и толчке (100 килограмм).

Еще один представитель мордовской КСШОР Дамир Морозкин лидировал с итогом 200 килограмм в сумме двух упражнений.

Источник: izvmor.ru